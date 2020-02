Gisteravond op NPO2, Danny Ghosen interviewt pedo-activist Nelson Maatman. De man achter opgeven accounts 'Kinderbevrijdsingsfront' en 'Pedopride2019'. Onlangs is er nog een politie-inval bij hem gedaan wegens onderzoek naar de voortzetting van verboden pedoclub Martijn. Hij zat trouwens ook vrolijk in de KOZP-bus naar Dokkum en is "regelmatig actief bij antiracismebijeenkomsten". Breed maatschappelijk betrokken dus. Hij valt op jongens vanaf vier jaar oud, en is van mening dat kinderen van 2 of 3 prima kunnen beslissen of ze seks willen hebben. Zijn woonadres bleek niet onbekend, want "Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er een opstootje is geweest bij het adres van de man. ,,Er waren enkele personen boos op een bewoner. We konden het in de kiem smoren en daarna werd het weer rustig in de straat.” Politie Midden-Nederland houdt de woning van de pedofiel extra in de gaten de komende tijd." Volgens een van de demonstrantes was de buurtbewoner overigens niet thuis, maar had in een live-stream wel een boodschap. "Je bent niet veilig, geloof me. Ik deins niet terug, voor niemand niet. Je zet jezelf weer op de radar, maar je komt aan de beurt. Veilig zul je nooit meer zijn. Dit kan gewoon echt niet." Wordt niet vervolgd, denken we.

...