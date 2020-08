:

Moet ineens denken aan een docuserie over onopgeloste moorden in Amerika ofzo, daar had je smeerpijp die nogal extreem jaloers was en z'n vrouw vermoedelijk had vermoord, maar dat kon niet bewezen worden.

Op de dag van de 'vermissing' van de vrouw (of de dag dat haar resten gevonden werden, weet t niet meer precies) had hij direct haar zoon, zijn stiefzoon, het huis uit geknikkerd en de sloten veranderd.

De vrouw werd ontbonden gevonden, en wat er nog over was van haar werd gecremeerd, haar zoon wilde die asresten (en beschuldige zijn stiefvader van moord), maar kreeg ze niet, want die stiefvader hield ze in bezit aangezien zijn schuld was niet bewezen.

Die vent lag toen in bed met die urn vol as te huggen, was ie nog trots op ook, en zei' Nu heb ik haar altijd bij me, ze is voor altijd van mij en niet bij die nare zoon van haar die ik haat" .

Dusss het IS mogelijk, je moet alleen de vorm even omzetten in iets houdbaars, as in een urn dus!