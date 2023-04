We doen altijd wel lollig over het landjepik in Amsterdam voorafgaand aan Koningsdag maar wat dat volk uut 't oost'n dus niet snapt is dat dit gaat over Artikel 1 van het Handvest Koningsdag Amsterdam. Juridisch bindend voor IEDEREEN. En dit is wat er gebeurde: Moniek Wassenaar (42) werd VERDREVEN van háár plek. Ze had de stoep afgezet met tape. Dat betekent: tijdens Koningsdag is dit de exclusieve economische zone van Moniek. En toen bleek er op Koningsdag pardoes een poffertjeskraam uit het oosten (iedereen buiten Ring A10 = vieze buitenlander) op de plek van Moniek te staan. We herhalen: OP DE PLEK VAN MONIEK. Een plek die was afgezet met TAPE. En de politie? Die deed helemaal NIETS. Geen boete, geen gevangenisstraf, geen tbs, geen reprimande, niks. De vrouw van de poffertjeskraam: "Je kunt de politie of handhaving erbij halen, maar die doen toch niets. Het gedoe met tape en plekken opeisen speelt elk jaar, maar gemarkeerde plekken tellen niet. Het gaat erom hoe lang vóór Koningsdag je op een plek bent." Echt jongens als we zelfs niet meer op de politie kunnen rekenen om gevangenisstraffen uit te delen als iemand een plek op de vrijmarkt inpikt, waarom hebben we ze dan nog. AFGEZET MET TAPE in godsnaam.