Het mag weer! Duurbetaalde grond claimen middels de koninklijk bindende grensmarkering, namelijk een blokje stoepkrijt, en dan maar hopen dat je dromen van een lege zolder niet worden weggespoeld met de regen. Want dan kom je daar op Koningsdag samen met je verkoopvriend Lulbert en dan is de plek ingepikt door Truus en Denise uit Beneden-Leeuwen. "Goh nou wij zagen niet dat deze plek gereserveerd was hoor", zeggen ze dan. "Jamaar ik had met stoepkrijt een reservering geplaatst onder de naam M+L!" Ooo ja tuurlijk dan is het goed, en daar gaan Truus en Denise weer, kar met zooi inpakken en vort met de geit terug naar Beneden-Leeuwen. En als ze niet weggaan van JOUW plek, kun je ze altijd nog de hersens inslaan. Enfin, weet u wie (in 2019) ook bovenop het nieuws zat?

Koningsdagpoll Wat gaat u doen deze Koningsdag? Zuipen

Vrijmarkt

WC's gooien

Omroep verbieden

Iets op Erasmusbrug projecteren

Naar Metallica

Werken

Niks

Me verdiepen in een filosofische klassieker



Poll is Verlopen.