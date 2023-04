Terugkerend themaatje he, die deugers die ook wel eens rommel maken.

Ik ga het uitleggen (dan doen ze van de elite, dan begrijpt het volk het misschien).

Het is een verdelingsvraagstuk. De meeste mensen willen graag een goede toekomst, ook voor hun kinderen, uitzonderingen daargelaten. Dus willen ook de mensen dat daar iets aan gebeurt. In de zin van zuiniger leven, minder consumptie, iets anders dan fossiel, rekening houden met klimaat, enzovoort.

Maar jij wil niet als enige je best doen, zodat een andere extra kan profiteren van wat jij bespaart. Want dan is jouw offer zinloos, kortom het prisoner's dilemma. Qua landen zie je dat, wijzen naar China en onze futiele kleinheid, wijzen naar de overbevolking, wijzen naar de ander die opmaakt wat wij besparen dus waarom zouden wij?

Dat zie je ook kleiner: Waarom zou ik extra besparen op benzine, vlees eten, rommel maken, vliegen, consumeren en kinderen krijgen als anders daarmee aan de haal gaan? Zelfs onder klimaatactivisten gaat deze redenering op. Altijd maar bezig zijn met consuminderen om te zien dat anderen lachend jouw besparingen opsouperen en de ontzegging van geneugten teniet doen door je schimpend en scheutend weg te zetten als domme klimaatdeuger.

Rechts schept er een mateloos genoegen in deze kant van het prisoner's dilemma genadeloos in de smoelen te wrijven van de klimaat-activisten, hen hypocrisie te verwijten en slap gedrag maar het is wel van de extreem comfortabele en zelfingenomen soort, want de critici hoeven zich geen sekonde af te vragen wat en hoe zij bijdragen aan een beter toekomst, want zij hebben alle excuses al klaar staan. Excuses die neerkomen op ontkenning van ieder probleem, de weg-relativering of de verwijzing naar andere, grotere verbruikers dan zijzelf. En als dan ook nog klimaatactivisten zelf niet altijd recht in de leer zijn!? Waarom zou je dan in godsnaam zelf nog iets hoeven doen?

De oplossing is even simpel als gemakkelijk: Verplicht iedereen om in bepaalde mate bij te dragen, zowel lokaal, landelijk als internationaal. Om te voorkomen dat andere toch nog iets langer die linkerbaan gebruiken om op het einde pas in te voegen. Dwang is dus essentieel, vooral om ervoor te zorgen dat de ander (de Chinees, de Afrikaan, de buurman, de elite) als enige profiteert van de besparingen van een ander. De enige oplossing internationaal is samenwerking, eventueel aangevuld met zelfverplichtende verdragen. Landelijk geldt hetzelfde.

Helaas wordt een extreem disproportionele hoeveelheid energie gestoken in het zoeken naar excuses, smoezen en jij-bakken om niks te hoeven bijdragen en de dagelijkse zoektocht en het smalende in de smoel wrijven van hypocriet gedrag bij "deugers" is een duidelijke indicatie dat men heel hard op zoek is naar rechtvaardiging voor het eigen nietsdoen. Altijd is een ander aan te wijzen, dikke Timmerfrans die vliegt (godver echt?) of een linkse politicus die niet eens zelf de trein neet of een XR-activist met een plastic drinkbekertje!