"Wat is de domste plek voor een klimaatdemo?"

Overal. Als de hele wereld het eens is dat we op rap tempo de afgrond instorten als we zo door blijven gaan behalve wat mensen die geloven in gesponsorde "alternatieve" wetenschap is er weinig over om nog te demonstreren. Die paar sufferds die denken dat alles prima in orde is hebben meer redenen om te demonstreren voor zaken zoals "stikstofuitstoot is een mensenrecht" en "mestoverschot is gezond" en "CO2 kan je inruilen voor ammoniak" etc.