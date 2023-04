Interessant briefje van de Algemene Rekenkamer aan de Tweede Kamer vorige week. Daarin schrijft waarnemend president Ewout Irrgang (SP) dat hij een verzoek van staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu (D66) om een vervolgonderzoek uit te voeren naar hoe de NPO met belastinggeld omgaat, heeft afgewezen.

Uslu schoffeerde de Rekenkamer…

Het venijn zit ‘m in de staart. Irrgang schrijft aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) na zijn beweegredenen de wens van de staatssecretaris niet te honoreren te hebben uiteengezet:

“Tot slot, hebben we de staatssecretaris van OCW in herinnering gebracht dat de Algemene Rekenkamer een onafhankelijk Hoog College van Staat is dat zelf haar onderzoeksagenda bepaalt. Bewindspersonen of het parlement kunnen de Algemene Rekenkamer verzoeken een onderzoek te starten. Het gebruik is om vooraf eerst contact te zoeken.”

Burn!

…en hield de Tweede Kamer maanden aan het lijntje

Waarom voegde Irrgang deze sneer toe aan zijn bericht aan de Nationale Vergaderzaal? Allereerst omdat de Algemene Rekenkamer op maandag 28 november 2022 uit de media moest vernemen dat Uslu een vervolgonderzoek wilde. De vrijdag daarna – op 2 december – schrijft ze aan de Tweede Kamer dat de eerste contacten met de Algemene Rekenkamer zijn gelegd. Een eerste ‘ambtelijk overleg’ heeft plaatsgevonden en ze hoopt snel zelf met de rekenmeesters in gesprek te kunnen gaan.

Maar we weten nu dat Uslu pas op dinsdag 21 februari (ruim twee maanden later dus!) de Algemene Rekenkamer formeel om het onderzoek heeft gevraagd. En al die tijd de Tweede Kamer dus aan het lijntje heeft gehouden.

Kabinet en NPO deden niets met eerder onderzoek…

Maar Irrgang is ook om een andere reden getergd. Dat originele onderzoek – Hilversum in beeld - van de Rekenkamer is namelijk recent; uit december 2019 om precies te zijn. En met de aanbevelingen uit dat rapport hebben kabinet noch NPO tot nu toe weinig tot niets gedaan.

Irrgang sneert in zijn brief: “Het staat de staatssecretaris van OCW dan ook vrij om deze verantwoordelijkheid voor de doelmatigheid bij de publieke omroep actief vorm te geven door zelf onderzoek te doen of te laten doen naar de wijze waarop de NPO de aanbevelingen uit ons onderzoek heeft opgevolgd.”

…terwijl met name de NPO de kennis in huis heeft

En dan houdt de waarnemend president zich nog in ook. NPO-baas Frederieke Leeflang was tot 1 januari 2022 namelijk voorzitter van de Audit Advisory Committee van de Rekenkamer. Haar medebestuurder Paul Doop is al een kleine 20 jaar Collegelid in Buitengewone Dienst bij de Rekenkamer. Die twee zouden toch met enige voortvarendheid met de aanbevelingen van diezelfde Rekenkamer aan de slag kunnen gaan, zou je denken.

Maar een en ander lijkt Gunay Uslu maar matig te interesseren. Ze verlaat binnenkort toch de politiek, nietwaar?