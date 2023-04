Het vergrootglas ligt op Feyenoord en niet alleen omdat ze zo goed kunnen voetballen. Ook omdat ze van die fanatieke supporters hebben. Maar dat is toch gruwelijk, he. Ja-ren-lang worden die Feyenoord-fans op een schild gehesen vanwege 'de beste supporters van Nederland' en 'kolkende Kuip' en 1x is een aansteker raak (daar vliegen er bij iedere wedstrijd overal een paar van over de hekken) en het is ophef. Nog even los van dat het slopen van fonteinen in Rome niet grappig is, maar goed. Feyenoord zal die (wel) fantastische fans hard nodig hebben tegen de vervelende tegenstander AS Roma, vorig jaar nog opponent in de finale van de Conference League. Die wedstrijd ging verloren: Feyenoord ging trots, maar ook beschadigd en zonder beker, naar huis. Tijd voor revanche. En dan maar hopen dat het stadion blijft staan. Stijlloze voorspelling 2-1, Giménez man van de wedstrijd. HUP & LIVESTREAM NA DE KLIK.