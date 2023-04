In Etten-Leur staat een bedrijf in de fik. Pikzwarte rook met ernstige chemische vervuiling. Zo erg zelfs dat de rook in Rotterdam is te zien en het NL-alert afging op mijn telefoon in Breda. De brand is bij de buurman in de meterkast begonnen en overgeslagen naar dit bedrijf. Er staan 26.000 pallets met lege plastic PET-flessen in de fik.

Dat is wel heel handig want dat waren nog allemaal flessen zonder het statiegeldlogo. Zo zijn ze er in een keer vanaf en hoeven ze die flessen niet opnieuw te bedrukken. Ook handig dat het bij de buren is begonnen, dan kunnen ze niet met hun vinger naar hen wijzen toch! Dat worden wel 26.000 minder pallets voor de houtkachel dit jaar.