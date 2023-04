Thanx Pritt!

GeenStijl Café Mega Mix 154 Playlist:



1. U.D.O. - I Give As Good As I Get (2011) - @pegaje

2. Television - Marquee Moon (1977) - @Computer_says_no

3. Anthrax - Intro to Reality... Belly of the Beast (1999) - @GU

4. The Brandos - The Keeper (1993) - @reservebelgië

5. Klein Orkest - Laat Mij Maar Alleen (1983) - @Dr. Blechtrummel

6. Nazareth - Telegram (1976) - @Theodorik1

7. The Rumjacks - Irish Pub Song (2010) - @Unsinkable-Sam

8. Groove Armada - Superstylin' (2010)- @Hevvlan Demuru

9. Devildriver - Sail (2013) - @RM666 - (assist @CLoVis)

10. Slayer - Repentless (2015) - @steekmug

11. Stille Willem - Spreekbeurt (2020) - @Abject

12. Pink Floyd - Learning To Fly (1987) - @MickeyGouda

13. Deee-Lite - Groove Is In The Heart (1990) - @Kouwe Kees

14. Tom Jones - Sexbomb (1999) - @Kapitein Sjaak Mus

15. Willie Dixon - Back Door Man (1960) - @Met_baard

16. Amy Winehouse - Monkey Man (2006) - @Nuuk

17. Buddy Rich - Love For Sale (1979) - @TheOne48

18. Warlock - Fur Immer (1993) - @wilderst

19. Tori Amos - Professional Widow (Remix) (1996) - @nutsniet

20. Led Zeppelin - Sick Again (1975) - @Roos



Bonustrack: Suo Gan - Empire of the Sun Lullaby (2019) - @Angélica de Sancé