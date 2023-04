Niet alleen de vrouwen die naar het buitenland vertrokken en door Nederland zijn teruggehaald zijn boos, maar ook de mannen die vrijwillig naar Nederland kwamen zijn bijzonder ontevreden. De chirurgen en apothekers in de crisisnoodopvang in Purmerend zijn woedend dat het IND werkt met de snelheid van het IND. Er zit al maanden geen beweging in hun asielprocedure en daarom dreigen ze nu massaal in hongerstaking te gaan. Een soort ramadan op de zwaarste moeilijkheidsgraad. "Er is hier eten en onderdak, maar verder niets", aldus de boosmannen. Ja Nederland, waar blijft die Miele? Waar blijft dat rijtjeshuis? Waar blijft die uitkering? Bij het IND komt het water tot aan de lippen en ondertussen wordt de kraan eerder open- dan dichtgedraaid. Het gevolg is dat Yasser en zijn maten maar een beetje duimen zitten te draaien in onze poepdure opvanglocaties, de asielcrisis onverminderd doorsuddert en de kosten rap oplopen. Gelukkig kan de locatie in Purmerend binnenkort flink besparen op het voedsel: is er toch een lichtpuntje in dit gitzwarte dossier.