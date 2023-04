Zelfs deugbastion het NRC begint te beseffen dat bet verdienmodel van de asielindustrie wel heel pervers is.

"Het verdienmodel van detacheerder Arts & Specialist: minimale zorg voor asielzoekers tegen maximale winst

Noodzorg asielzoekers Detacheerder Arts & Specialist rekent hoge prijzen voor ‘noodzorg’ aan asielzoekers. Ze sturen pas afgestudeerde artsen zonder middelen – zelfs geen verband."

"Geld is geen probleem. Het gebrek aan bereidheid van gemeenten om vluchtelingen op te vangen des te meer. Om gemeenten te overtuigen toch zo’n opvang te openen, mogen alle kosten bij het COA gedeclareerd worden, van catering tot beveiliging – zonder maximum."

"Detacheerder Arts & Specialist, tak van Medi Interim, onderdeel van Start People, dochter van RGF Staffing dat valt onder het Japanse uitzendconglomeraat Recruit Holdings"

"Het jaarverslag over 2021 van moederholding RGF Staffing meldt dat Covid-19 goed was voor 211 miljoen euro omzet, op een totaalomzet van 985 miljoen. RGF Staffing ziet het einde van de pandemie als „risico op verminderde omzet”, waardoor nu nieuwe markten moeten worden aangeboord.

De asielcrisis is een welkome toevoeging aan het „productportfolio”. "

"Bij elk uur dat een basisarts, of soms een doktersassistent, aan de slag is op locatie, moet een geregistreerde huisarts op afstand worden afgerekend die bereikbaar is voor overleg. Voor nog eens bijna 100 euro per uur erbij, als package deal. De onderhandelaar: „Dat is ongelooflijk veel geld. Hoe vaak wordt zo’n arts nou gebeld? Een paar keer per dag? Bovendien betekent zo’n huisarts op afstand helemaal niks. Als er wat is, gaat de patiënt alsnog naar de lokale huisarts of de spoedpost en krijg je alsnog de rommel over de schutting.”

"De marges voor de detacheerder zijn fors. De Algemene Rekenkamer wees in januari nog op de hoge tarieven die marktpartijen in deze crisis rekenen. Het bedrijf vraagt 80 euro per uur voor een basisarts - die verdient zelf circa 30 euro. Voor een achterwacht vraagt het 100 euro - die verdient circa 40 euro. Het COA, dat inkoopt bij Arts & Specialist, wil niet vertellen of het ook deze prijzen betaalt." (...)

Tevens geeft dit stuk een goede indicatie van de enorme aanslag op ons zorgapparaat die dit asielbeleid ons brengt.