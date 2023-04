:

Precies.

Volgende maand, op 15 mei, bestaat Israël 75 jaar jaar. Dat is de reden waarom de 'Palestijnen' alvast lopen te kloten op de Tempelberg (Ramadan speelt mee maar dat terzijde). Het zijn inleidende Troubles omdat menigeen van hen het succes van de Israëliërs een doorn in het oog is. Liever verpest men de vrede voor iedereen dan dat men tot het besef komt: het heeft te lang geduurd, we hebben genoeg kansen gehad, het momentum is nu echt voorbij, het is de hoogste tijd om eieren voor ons geld te kiezen. Tijd voor vrede.

Waarom 'Palestijnen' ?

Het is een mix van nabestaanden van Bedoeïenen uit Egypte en van het Arabisch Schiereiland, & landloze boeren die grond pachtten van grootgrondbezitters uit Damascus. De Bedoeïenen konden kiezen: doorlopen of teruglopen, en de boeren hadden sowieso geen claim op het land want tijdens 400 jaar Ottomaanse overheersing kwam eventuele emancipatie van geen enkele kant: de Syrische bezitter had er geen baat bij, de Ottomaanse bezetter had geen interesse en de gezeten 'Palestijn' dacht 'Inshallah en morgen weer een dag'.

Het 'Palestijnse Volk' is bedacht door de toenmalige President van Egypte (Gamal Abdel Nasser) die afwilde van lastpak Yasser Arafat. Hij benoemde/verwenste Arafat tot 'Koning der Palestijnen' en hoopte van hem af te zijn. Gelukkig was er vlakbij over de grens een groep ontheemden die na 4 eeuwen apathie wel een andere leider kon gebruiken. Niet dat ze daarmee beter af was maarja: Inshallah is the buzz. Arafat, ook Egyptenaar en very streetwise en vrijwel gestudeerd maar vooral opportunistisch in een tijd van vele mogelijkheden. Dus hij nam Nasser's verwensing aan, zeer tot verdriet van Koning Hoessein van Jordanië.

Vijf-en-zeventig-jaar !

In 1948 riepen de Israëliërs hun onafhankelijkheid uit en vochten menig oorlog daarna om de zelfstandigheid te bestendigen. Keer op keer lukte dit, maar met steeds ietsje minder overtuigingskracht.

En nu een Godwin-by-proxy: Na WOII werden vele etnische Duitsers na het mislukte Heim-ins-Reich-Project (1935-1945) verdreven en ook wel vermoord. Een beetje zoals de islamitische en joodse bewoners van Israël in de eerste helft van 1948.

Terwijl die verdreven Duitsers inmiddels (kleine 10 jaar geleden) officiële hun claims hebben laten varen, oa. wegens minimale kans op succes, én, en dit is echt belangrijk: je kan de derde generatie en vierde en daarna, je achterkleinkinderen en hún kinderen, niet opzadelen met jouw gefnuikte ambities. Geschiedenis is een wals, en een strijkijzer, en na zekere tijd is het tijd voor een paar plooien. Je kinderen zullen je uiteindelijk, het kan even duren, dankbaar zijn.