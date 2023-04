Blèèèrk daar is weer een of ander zeikstuk van opiniejunk Daan Krahmer. Daan Krahmer is docent Flutkunde die er een sport van heeft gemaakt met een zo dom mogelijke take in de krant te komen, en dan staat-ie 's avonds naakt voor de spiegel te kijken naar Daan Krahmer - nu het nog kan, want de wereld gaat er eerder vandaag dan morgen aan. Dat Daan Krahmer gevangen zit in zijn eigen web van paradoxale crack bleek prachtig uit zijn 'opinie'stuk 'De lhbtq-emancipatie staat in Nederland nog maar in de kinderschoenen' waarbij-ie de schuld van het potenrammen in Amsterdam in de bruine laarzen van 'een conservatieve onderstroom' schoof. Het over een kam scheren van 'grievende opmerkingen over de islam' laat zien hoe diep z'n hoofd in zijn eigen kont zit. En als Daan eenmaal z'n heroïneshot dode boom heeft gehad kan-ie niet meer stoppen. Geschiedenis is verouderd. VMBO'ers hebben recht op geschiedenis. Blabla Joop den Uyl. Toen kwam dat teringdomme verhaal 'Klimaatverandering en kolonialisme kunnen niet los van elkaar worden gezien', dat JP Coen ecocide pleegde door muskaatbomen te kappen en dat-ie dus niet alleen een molenaar, maar ook een natuurhater en de grondlegger van klimaatverandering was. Was Coen nog maar niet 393 jaar dood, dan hadden we het 'm kunnen vertellen, en 'm kunnen dwingen een warmtepomp op die stinkboot van 'm te installeren. Het is inderdaad een raar vak, geschiedenis, als je 'bezig zijn met de toekomst' verwart met 'de geschiedenis herschrijven'. Daan Krahmer heeft 2x in de file gestaan voor de JP Coentunnel en meteen zit z'n Tena Lady vol met alarmistisch geschmier. Het is echt niet voor te stellen hoe het marktplein van Nederland in 10 jaar tijd is veranderd in een balzaal van het gesticht. En nu laat deze Daan Krahmer z'n fantasie weer los op de muziek: 'Welke muzikant schrijft eindelijk eens het eerste grote klimaatalbum?' Die vraagstelling is (natuurlijk) al fout, want er zijn steeds meer / heel veel artiesten die platen maken over klimaatverandering, van Neil Young tot Pearl Jam tot (bijna) Lorde tot Cattle Decapition tot Pitbull tot allerlei gappies in de punkwereld die al jaren bezig zijn als (linkse) wegbereiders. Dan is het alleen nog de vraag waarom zo'n album niet ontvangen wordt als wereldveranderend revolutionair, maar dat is een heel andere discussie. Bovendien komt dat album er écht wel, en daar hebben we het larmoyante gejammer van Daan Krahmer absoluut niet voor nodig. Ga lekker lesgeven, vent.