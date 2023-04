Er is geen saamhorigheid meer. Gezelligheid en cultuur werden door activisten met succes afgebroken. Daar tegenover staat dat religie voor velen de betekenis al verloren heeft. Het gezag in het algemeen heeft zichzelf voor schut gezet en heeft getoond waar het toe in staat is. Toch willen ze de aandacht en jouw inzet.

Het openbare leven is kapot. De islam springt daar op in, is daar ook deels debet aan. Maar de overheid net zo hard.

De enige redding is het laten vallen van het openbare leven zoals koning en imam het voor je klaar hebben staan.

Kerst, carnaval, voetbal, welk feest of hobby ook: dat is voor in kleine kring. Zelfs 4 mei wordt systematisch aangevallen. Ga dan maar weer terug naar lokale herdenkingen die gaan over leed in '39/'45 ipv de Oeigoeren en al. Waarom moeten kerk/moskee en staat zich eigenlijk met jouw voetbalspelletje bemoeien? Waarom kerst op school wanneer er per se een iftar en een moskeebezoek tegen over moet staan van het bestuur en de gemeente?

Je kunt als burger geen 10 heren dienen en je eigen behoeften negeren of bagatelliseren. We zijn niet met z'n allen een beetje moslim. We zijn niet met z'n allen een beetje schuldig aan alles waarvan een ander maar ononderbouwd kan brullen dat er schuld is.

Flikker die goedkope industriële paasstol of lentestol de vuilnisbak in en ga genieten van de lente omdat het lente is, niet omdat de supermarkt dat zegt terwijl ze ook rekken vol iftarspul verkopen.