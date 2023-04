Kijk er zijn van die dingen waar je je zorgen over kunt maken omdat ze zich in een regressieve, onvrije en zeer bekrompen richting bewegen maar waarvan mensen dan heel wegwuiverig zeggen 'Aaaahjoh dat valt wel mee' en 'Zo'n vaart zal het niet lopen' of natuurlijk 'Jullie zijn gewoon aan het stoken / polariseren / klikbeten / extreemrechtsiseren'. Kleine druppeltjes in enorme emmertjes, bijvoorbeeld het emmertje met voorbeeldjes van hoe de EU soevereiniteit van lidstaten afsnoept in ruil voor technocratische dictaten, of het emmertje vol historische boeken, standbeelden en museumstukken die worden hertaald, omvergetrokken of in negatieve context worden geduid. Er is een emmertje met privacykwesties, vol druppels zoals de controle van iedere betaling boven de 100 euro en het inperken van contant geld vanwege het digitaliseren van een programmeerbare euromunt. Vergeet vooral het klimaat niet, dat emmertje druppelt al jaren vol met milieuzones waar doodnormale voertuigen ineens niet meer mogen komen, belastingverhogingen op Leuke Dingen zodat Jan Modaal ze niet langer maar D66-graafjes ze lekker wel kunnen blijven betalen, hele ministeries vol ambtenaren die nadenken over CO2-kredieten en planeetpunten en natuurlijk het doodgewoon maken van het onteigenen, afpakken en door omvolkwoningen vervangen van meerderegenerationele familiebedrijven in de agrarische sector.

drup. drup. drup. drup. drup. drup. drup.

Niks aan de hand joh. Loopt zo'n vaart niet. Stop met polariseren, jij eurofobe klimaatontkennende xenofobe witte koloniale patriarchale onderdrukker, je gunt gewoon andere mensen hun vrijheid niet en daarom wil je niets inleveren en wat maak jij je druk over de aanpak van kindeporno via banktransacties en digitaal toezicht of heb je soms iets te verbergen, mmmhhh????!??!

Nou en zo kom je dus ook bij het emmertje van de islamisering, dat druppelt al heel lang heel langzaam maar heel gestaag vol met stille anekdotes over hoe vrouwen in die cultuur worden opgesloten en homo's worden gehaat, met onderzoeken die cijfermatig onderbouwen hoe ondemocratisch moslims zijn en hoe ze vrijheid van meningsuiting haten, toen kwamen de gebedsruimtes in publieke instellingen en op scholen en daarna druppelde het bloed van cartoonisten en concertgangers in dat enorme emmertje maar inmiddels zijn we zo MURW van al die druppeltjes in al die emmertjes en vooral van de vreselijke sociale stigma's & gebrandmerkte verwensingen die je riskeert als je laat blijken dat je die druppeltjes liever niet in sommige emmertjes wil zien vallen dat het bijna niet eens meer opvalt dat er koppen voorbij rollen als Voor het eerst 'ramadanonderbreking' in Eredivisie. Want dat moeten we dan maar normaal vinden omdat ach, wat geeft dat nou, beetje respect voor die mensen, dinsdag doen ze het ook in de gemeenteraad van Eindhoven heb je er last van of zo?

En dan zeggen we nou nee we hebben er niet direct last van, maar we zien wel hoe die druppeltjes langzaam dat emme...

BOOOEEE ISLAMOFOOB EXTREEMRECHTS SMERIGE WITTE RACIST TFOE WAAROM HEB JIJ GEEN RESPECT VOOR ANDERE MENSEN HUN RELIGIE JE ZOU ZELF EENS EEN HELE DAG NIET MOETEN ETEN EN DAN EEN WEDSTRIJD VOETBALLEN KIJKEN OF JE NOG ZO'N GORE MOSLIMHATENDE KUDTBEK HEBT JA!

Okee nou dan niet prettige wedstrijd verder en dat de sterkste cultuur maar moge winnen hè.