"CDA-leider Hoekstra denkt dat de besprekingen binnen de coalitie over de gevolgen van de verkiezingsuitslag nog weken gaan duren." Ze gaan het weer gewoon onder de tafel praten. Doen waar ze goed in zijn: net zo lang lullen totdat iedereen weer in slaap is gesust en vervolgens doorgaan volgens het zelf oorspronkelijke plan. Dat wordt wekenlang met tig parlementaire journalisten naar De Deur staren, om uiteindelijk te eindigen met loze uitspraken over "verbeteringen op een aantal grote processen" en "zorgen in de samenleving". Maar zodra er vragen komen over de inhoud wordt er steevast verwezen naar een nog te verschijnen brief aan de Tweede Kamer of is het "nog te vroeg om op details in te gaan". En ze zullen ongetwijfeld benadrukken hoe urgent al deze kwesties zijn, maar doen vervolgens helemaal niets. Dan krijg je van die vocale leegheid als dit nietszeggende pareltje van Hoekstra vandaag: "Aan de ene kant is het zeer urgent, tegelijkertijd gaan die dingen gewoon tijd kosten." Avond naar avond sluit deze coalitie zichzelf op met een Italiaans buffet totdat een meerderheid van de bevolking die Provinciale Verkiezingen weer is vergeten en ze met een paar loze beloften wegkomen en wederom het duidelijke signaal van de samenleving kunnen negeren. Want dingen beloven kan opperhoofd Mark wel, al is zijn woord inmiddels net zoveel waard als dat van kinderen die beloven dat als ze een hond krijgen ze hem echt elke dag uitlaten. En zo werkt het ook met dit kabinet: praten, praten, toezeggingen en beloftes en uiteindelijk zit u met de stront. Stop met praten, snap de hint en stap gewoon op!