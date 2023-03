De neutralisatie

Drie dode kinderen van 9 en drie dode medewerkers later werd de 28-jarige Audrey Hale, een biologische vrouw die zich als man identificeert (he/him), uitgeschakeld. De schietpartij was zorgvuldig gepland, hij [vooruit, red.] had gedetailleerde kaarten van gebouw en omgeving bij zich en liet volgens de politie ook een manifest achter. De schietpartij werd voorafgegaan door een veelheid aan oproepen tot geweld in transgemeenschap. Tevens vond de schietpartij plaats in dezelfde week als de geplande "Trans Day of Vengeance", waar onder andere aan wapentraining gedaan zou worden.

En nanuit onze leunstoel moeten we toch even opmerken: die tweede agent met petje op die nog even vier kogels in een weerloos kadaver knalt, wilde toch wel heel graag ook een medaille hè. Aan de andere kant, ze lijkt inderdaad nog wel heel minimaal te bewegen en ze droeg maar liefst drie vuurwapens, waarvan twee volautomatisch. Dus hij handelde waarschijnlijk correct, maar het blijft naar beeld.

Naschrift: het vuurcontact begon al in de gang voor de bovenstaande laatste shoot out. Het lijkt erop dat de agent met petje en pistool in de gang al het eerste vuurcontact maakte. En dus ook het laatste.

De langere versie

Pro 2nd Amendment gun crowd probeert discussie te starten

De reden dat de agenten hier zo in het zonnetje gezet worden is dat agenten tijdens een vorige school shooting in Texas juist verzuimden te handelen en de schutter 47 minuten lang z'n gang lieten gaan voordat ze optraden.