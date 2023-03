Dat normaliseren van wat níét de norm is, is de eerste en belangrijkste onzinnigheid, die we geacht worden te respecteren.

Niet alles wat níét de norm is, is fout. Dát zeg ik niet.

Wél zeg ik dat als je afwijkt, dat je dan afwijkt en dat de maatschappij dan moeite moet doen om zich zo te plooien dat ook die persoon daarbinnen voldoende goed kan functioneren. Áls dat überhaupt mogelijk is.

Soms is dat bijna niet te doen en soms met duidelijke beperkingen (pedofielen bijvoorbeeld). Soms is dat bijna geen probleem, maar je moet wel accepteren dat afwijken van de norm dan acceptabel is (bijvoorbeeld bij homofiele mensen).

Iedere afwijking die wrijving veroorzaakt is wat het is. Dat is best frustrerend als je zo een afwijking bent. Bijvoorbeeld pedofielen hebben het best moeilijk. Ook mensen, die bestaan vast niet maar bij wijze van spreken, die hun eigen vlees het liefst opeten hebben een probleem. Niet alles is oplosbaar.

Het woke (een zeer misleidende benaming, want ze zijn blind) gepeupel gílt werkelijk om alle ruimte in de maatschappij en is agressief en niemand lijkt er wat tegen te willen inbrengen.

Ik wel. Ik vind dat zeer schadelijk en het gaat voorbij aan normale menselijke omgangsvormen waarbij iemand die het moeilijk heeft om mee te komen op enige menselijke support mag rekenen.

Dé norm is: als je afwijkt heb je een probleem en als je je netjes gedraagt, dan is de maatschappij best bereid te onderzoeken of omgaan met je probleem tot de mogelijkheden behoort.