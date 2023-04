Het is natuurlijk allang niet meer bij te houden, maar schroef deze module in het bionische lichaam van Chat-GPT met een stem naar keuze en u heeft er een bijzonder resonant-responsief maatje bij. Een therapeut zelfs misschien, of heel misschien zelfs een gewoon een bionische romantische partner? Hoe dan ook, de toekomst is gisteren al.

The tool reads faces from a video and detects feelings based on something like an emotion wheel.



Build by - @rondmorais



repo - https://t.co/7JAwzzsOgC — Barsee 🐶 (@heyBarsee) March 27, 2023