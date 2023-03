‘You go to my head’ is weer typisch zo’n song waarvan ik zeker weet dat Louz hem mooi gaat vinden. En nog wel meer mensen hier in het stamcafé, vermoed ik. Eén van de mooiste uitvoeringen vind ik die van Chet Baker (in de jaren 50 opgenomen in Parijs met Franse ‘sidemen’). Chet Baker speelt het nummer hier ongelofelijk ‘lief’, zoals alleen hij dat kon (‘lief’ vind ik eigenlijk een beetje een ‘jeukwoord’; ik vermijd het zo veel mogelijk, maar hier is het echt wel van toepassing in de goede zin des woords).

En omdat de ‘lyrics’ ook zo fantastisch zijn - mooie drankvergelijkingen zoals ‘’Je stijgt me naar mijn hoofd, zoals de belletjes in een glas champagne’’; nou ja, net iets anders; kijk bij de tweede commenter bij Chet Baker, die heeft de lyrics erbij gezet - plaats ik er hier ook de gezongen uitvoering van een eigentijdse zangeres bij: Diana Krall.

Dit is er echt weer zo eentje waarbij je een lekker glaasje moet inschenken, je onderuit moet zakken in je luie stoel, je ogen moet sluiten, en dan kun je de hele week, of die nou doorsnee of hectisch was, van je af laten glijden. Enjoy.

www.youtube.com/watch?v=7vf9EZLwEs0

www.youtube.com/watch?v=Mpq61KN2ShY