Mijn favoriete kebab Turk was vanmiddag gewoon open, aardige vent, moet niets van Erdogan en schijnbaar ook niets met Mo hebben.

Hij is wel de enige Turk (met familie) in dat dorp en de dichtstbijzijnde lammer is 8km verderop en herkenbaar aan de Libanese vlag op zijn huis.

Islamieten zijn (soms) best te pruimen, zo lang ze niet in roedels leven. Zo gauw oma met haar zwarte geschilderde kinnetje en een horde broers of neven (is er verschil?) de naaste buren zijn begint de ellende.

De vasten loopt tegen het einde, mijn moeder was daar relatief fanatiek in, geen volledige maaltijden voor de volwassenen (was toen 21+), geen alcohol. Volgende week vrijdag de kruisweg. Alleen voor het leuk, een heuvel in de buurt heet de Kalvarienberg, vele dorpen hebben er een. Een kapel op de top, en de staties op weg er naar toe. Vrijdag is dan ons suikerfeest, dat tegenwoordig in Nederland lentefeest heet, maar hier nog gewoon Ostern genoemd wordt. Eieren zoeken en zoetigheid.

Dit is het zomerfeest (niet lentefeest, stupid), Sigrblót (Overwinningsfeest) omdat hier de overwinning op de winterse vorstreuzen wordt gevierd. Het is de eerste germaanse zomerdag (eigenlijk de 4e volle maan in het jaar die logischerwijze niet altijd op zondag valt).