Kwam net voorbij uw reactie inzake een bench, en die was erg raak. En correct. Onze 'pup' is nu ruim zes en een halve maand, 30 kilo goed voorbij, en leeft 's nachts en op dagen dat wij niet thuis zijn in de ruime keuken. Zindelijkheid laat nog wat te wensen over, hoewel hij zijn best doet, en onze keuken is nog niet gesloopt, en hond is tevreden, merk je aan alles maar met name aan zijn vacht, houding en vooruitgang.

Jaren gewacht tot we weer tijd zouden hebben voor een hond, maar nu het eindelijk weer zover is, is het super, helemaal daar we nog jonge kinderen hebben.