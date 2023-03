Noem jezelf geen politieke partij, maar een invloedrijke lobbyclub. Noem jezelf geen volksvertegenwoordiger, maar een agenda-vertegenwoordiger. Wees eens eerlijk, d66.

Een politieke partij moet naast het behartigen van de belangen van de achterban ook kijken naar anderen, samenwerken, overleggen, draagvlak hebben en houden. Zeker als je een regeringspartij bent.

Een lobbyclub doet dat niet, die gaan zonder gewetensbezwaren over alles en iedereen om de agenda (zo extreem mogelijk) aan de man te brengen, double down als de eerste poging niet werkt met dubbele inzet. Double down opnieuw, totdat de tegenspeler weg gewerkt is.

Lastige met dit spel, d66, de tegenspeler blijft hoe dan ook terug komen. Die krijg je niet bankroet, we blijven stemmen. Het is niet alleen bedrijf versus bedrijf, partij versus partij: zolang de d nog voor democratie staat en zolang er nog iemand het lef heeft om tegen het dichtgelijmde kliekje met de dichtgelijmde agenda te strijden, krijgt die veel stemmen.

Verachtelijk waar jullie mee bezig zijn, ga zo door en de oplossing die er nog mogelijk is om te blijven spelen, is afschaffen van stemgerechtigden, of een voorselectie verheven personen die mogen stemmen. Hoe snobistisch wil je het hebben.

Sleutelwoord is draagvlak, die hebben jullie een tijd gehad. Nu ben je hem kwijt, en de huidige tactiek gaat niet helpen die terug te winnen. Godverdomme je hebt een partij die een epische provinciale overwinning heeft behaald, die geeft aan te willen praten ondanks vooraankondigingen van d66 dit niet te willen (toen nog in de veronderstelling niet zo zwaar te verliezen als ze gedaan hebben) maar nee. Nog steeds 'my way or the highway'. Die positie ben je kwijt, snap dat dan. Er valt nog een grote winst te halen met overleg, want jezus christus serieus: wie is er PRO slopen van milieu, PRO slopen van natuur. That's right, helemaal niemand.