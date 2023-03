Frans Timmermans, executive vice president of the European Commission, right, walks through the COP27 U.N. Climate Summit, Friday, Nov. 18, 2022, in Sharm el-Sheikh, Egypt.

In mei 1945 - toen we na 5 jaar Duitsche bezetting plus hongerwinter nog 1 week te eten hadden in Nederland - werd PvdA-er Sicco Mansholt, boer aan de Cultuurweg in de Wieringermeer, aangesteld om Nederland weer van voedsel te voorzien. Dat lukte. Binnen no time had iedereen weer aardappels met jus op het bordje en nog een gehaktbal ook. Andere tijden, terug naar de onze. In maart 2023 - een week na de Provinciale Staten-verkiezingen - werd bekend wie er achter de Grote Boerenmoord van de 21ste eeuw zit. DIEDERIK SAMSOM (PvdA), het carpacciovretend feldwebeltje van de obese rijkscommissaris Frans Timmermans, heeft namens de Europese Commissie bij Nederland op aangedrongen om boeren HET PISTOOL OP DE SLAAP TE ZETTEN. Wat een heerlijke opsteker voor alle provincies waar BBB een coalitie mag gaan vormen met wat er nog over is van de PvdA.