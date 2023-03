De SP kan toch wel op sympathie rekenen.

Ze houden zich tenminste nog bezig met wat er zoal gebeurt in de echte wereld.

Niet de mooie plaatjes en praatjes om het eigen beleid succesvol te kunnen noemen.

Hoe het in Heerlen-Noord gaat.

Dat in dit land inmiddels dakloze gezinnen hebben met werkende ouders die in garageboxen leven of in de auto slapen, die voorheen gewoon een huis hadden.

Hoe we met onze ouderen omgaan.

De kinderopvang-toeslag ravage werd pas duidelijk toen via een SP meldpunt dat de politiek wist te bereiken, want blijkbaar werden eerdere signalen genegeerd of verdwenen in een prullenbak of hele diepe bureaula.

Niet het wegkijken van de VVD die alleen naar de succesnummers wil kijken en bij de rest altijd blij staat te glimlachen alsof er niets aan de hand is.

Het vreemde is ook dat het soms op het anti-liberale af is.

Dan liever een boze Renske die vecht voor de burger dan een praat-dronken Sophie die er alleen voor zichzelf staat te egotrippen.