Ik was afgelopen dinsdag namens GeenStijl op bezoek bij Caroline, in de fractiekamer van de BBB in Den Haag, in het kader van mijn serie Europese Patriotten. En natuurlijk om haar als eerste te feliciteren met haar nakende eclatante overwinning! Ik ben vanaf het prille begin fan van BBB, hetgeen ik kan bewijzen met foto’s van mij bij omgekeerde vlaggen in een weiland (waardoor ik wederom als fascist werd afgeserveerd door mijn geliefde vijanden). Mijn schaamteloze liefdesverklaring aan Caroline (haar moeder is Iers, vandaar Ke-ro-line en niet Carolientje) en het allereerste gefilmde interview met de baas van BBB (ruim twee jaar geleden) kunt u hier gratis lezen bij HP/De TIJD.

Caroline had het razend druk, toch maakt ze tijd voor mij vrij. Ik zat tussen Sven Kockelmann en Floor Bremer, had een half uurtje en het werd drie kwartier. Toen we de fractiekamer uitkwamen, stond Floortje daar duidelijk gepikeerd te dribbelen met haar cameraman. Caroline schoot in de lach. Ze vertelde mij dat ze de Stentor, een DPG-krant voor Oost-Nederland, haar gevolgd had en dat de Stentor een grote reportage had geplaatst. Tubantia – ook DPG en ook Oost-Nederland – plaatste die reportage niet, terwijl in die hoek van Nederland de meeste BBB-stemmers wonen. En wie is de hoofdredacteur daar? Juist, de reeds genoemde Daan Bonenkamp, een gesjeesd mager mannetje van Kaag.

Genoeg geluld, zou Caroline zeggen, hier het interview. Oh ja, en de dames van @StemopeenVrouw liegen dat het gedrukt staat. Caroline van der Plas, alias @lientje1967, is zelfs niet een keer genoemd de afgelopen dagen, laat staan gefeliciteerd. Dat was bij de vorige verkiezingen wel anders, toen er vrouwen van hun persuasie wonnen.

Caroline van der Plas: “Het CDA gaf een paar jaar geleden bij monde van Hugo de Jonge aan dat de partij zich meer op de stad ging richten. In 2018 was ik kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Deventer, voor het CDA. Deventer heeft een heel groot buitengebied en ik riep dat juist dáár onze kiezers zaten, en niet in een stad als Deventer. Laat je daar zien, zei ik, mensen in de periferie missen het CDA.

Dat was mijn eerste red flag.

Het CDA had toentertijd in Deventer maar drie zetels. Overal in het land was de partij redelijk stabiel. Deventer was een van de weinige gemeenten waar het CDA vervolgens een zetel verloor. Daar ga je, Hugo de Jonge...dacht ik, met het je richten op de stad.

Mensen in de regio's vonden geen klankbord meer bij de partijen die oorspronkelijk voor het platteland opkwamen. In het algemeen is het zo dat mensen in Nederland niet zoveel vragen: ze willen een gewone baan met een normaal inkomen, lekker een biertje met elkaar drinken, naar een Paasvuur, naar het carbidschieten, brommers kiek’n, een carnavalsoptocht, met de caravan naar zuid-Frankrijk. Dat zijn geen hoge eisen. Die mensen zien dat al die vertrouwde, simpele zaken verdwijnen. Waarom mag je het geen Paasstol meer noemen maar heet dat ding het ineens een feeststol?

Mensen hebben een structuur nodig, en ankers waar ze zich aan kunnen vasthouden. Al die verlangens worden afgedaan als verjaardagspraat en onderbuikgevoelens… Dat vind ik zo erg, als dat wordt gezegd… Verjaardagspraat? Op verjaardagen praten mensen juist over essentiële zaken in hun leven, of ze inderdaad de rekeningen nog kunnen betalen. Je schoffeert mensen door die kwesties af te serveren als verjaardagspraat. Bij de borrel heb je het over dingen die dicht bij jou gebeuren.

Waar ik woon, zie ik allemaal normale, nuchtere mensen, mensen die gewoon hun ding willen doen, die het hele jaar sparen voor vakantie naar Spanje. En die willen dan gewoon met met het vliegtuig. Dat mag straks niet meer, dan moeten ze met de trein. Ik vind dat heel vervelend, de taks op vliegen, vlees, zuivel, autorijden, op alles wat het leven aangenaam maakt.

Wij vinden ook dat de luchtvaart moet bijdragen aan de Green Deal. Het is natuurlijk belachelijk dat mensen voor een paar tientjes naar Ibiza vliegen, voor 1 weekend.

De gewone burger is steeds weer de sjaak, niet het electoraat van GroenLinks en D66. Die mensen hebben het goed. Als ik hier in onze fractiekamer het raam uitkijk, zie ik het ministerie van Economische zaken en het Ministerie van landbouw. Daar werken duizenden mensen. Ik hoef ze zeker niet ontslagen te zien, maar kunnen we eens kijken hoeveel geld 'regelgeving maken' kost, hoeveel mensen er niet bezig zijn met adviezen te maken, adviezen die voor het merendeel in de onderste la belanden?

Als je dat in de Tweede Kamer aan de orde stelt - de bezems door de ministeries halen en het eerst bezuinigen op ministeries voordat de burgers moeten bloeden - dan word ik aangekeken alsof ze water zien branden.

De kloof tussen de “grachtengordel” en de mensen in het land is gigantisch. Ik heb het niet enkel over platteland, maar ook over mensen in Bos en Lommer en Kanaleneiland. De gewone burgers in de steden denken hetzelfde als mensen in de regio’s. Ze snappen de regelgeving niet, kloppen overal aan voor hulp, botsen tegen een muur van bureaucratie, snappen niets van de dingen die in Den Haag geregeld worden. Dan denk ik: waar zijn we in godsnaam mee bezig, wat is dat toch met die bubbel waarin de regenten leven?

Vorige week werd hier een commissiedebat gehouden over verduurzamen in de zorg. Er werd vier uur gesproken over hoe er in de ziekenhuizen en de zorgcentra minder co2 uitgestoten kan worden. Terwijl de wachtlijsten godverdorie groter en groter worden, jongeren in psychische nood verkeren, geen hulp kunnen krijgen bij de GGZ vanwege die wachtlijsten. En dan gaan wij hier in Den Haag serieus praten over minder uitstoot van stikstof in zorgcentra en ziekenhuizen…! Klimaatneutrale zorg! Bejaardenhuizen moeten geïsoleerd worden! GroenLinks had dat debat over die kwestie aangevraagd, ze waren helemaal euforisch. Dan denk ik: hoe kunnen wij het verkroppen dat oudere mensen drie dagen niet gewassen worden, op de kamer moeten blijven, geen stukje vlees meer mogen eten in het bejaardentehuis. De wachtlijsten lopen op, er zijn niet genoeg handen aan het bed, mensen zitten in psychische nood, het aantal zelfdodingen onder jongeren stijgt, noem maar op. Ik kan het niet over mijn hart krijgen om dat debat bij te wonen. Hoe kun je zo euforisch doen omdat zo’n debat doorgaat? Die Groenlinksers hebben het zo goed, die hoeven niet te vechten voor brood op tafel, die hoeven niet zelf voedsel te maken zoals onze boeren doen. Ze hebben het zo goed dat ze na kunnen denken over minder co2-uitstoot in bejaardentehuizen. Die GroenLinks-stemmers gaan vaak fietsen op het platteland, slapen bij de boer, en als ze dan met de boeren aan het praat gaan, zijn ze heel vaak flabbergasted. Ze hebben geen idee wat er op het platteland leeft, leven in hun hoofdstedelijke bubbel. Dat hadden ze niet gelezen in de Volkskrant en het NRC. Niet voor niets loopt het aantal abonnees zienderogen terug. Get woke, go broke. Ik ben bepaald niet woke. Wel hou ik graag rekening met mensen, dat is gewoon fatsoen. Wat u niet wil dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. Het echte Nederland is niet woke, daarom is Vandaag Inside zo populair, dat is de herberg waar je nog even terecht kan voor borrelpraat.

Als je even buiten de woke lijntjes kleurt, dan word je kapotgemaakt. Kijk naar Tim den Besten, de personificatie van woke. Hij heeft alles goed gedaan in zijn leven en wordt vervolgens door zijn eigen mensen kapot gemaakt. Hij dacht dat hij veilig was in zijn eigen groep.

Als er een groep is die de gevolgen ziet van klimaatverandering als gevolg van droogte en hele natte perioden, zijn dat de boeren. De vraag is alleen: kunnen wij hier op deze speldenknop de klimaatcrisis stoppen? De Chinezen rotzooien maar wat. De boeren willen wel, hebben er last van, zien maïsoogsten mislukken. Dan komt Tjeerd de Groot aan met wormenstress…

Je gelooft je oren af en toe niet, in de Tweede Kamer. Wormenstress! Zo’n Tjeerd de Groot, waarvan Iedereen het wonderlijk vindt dat hij als directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie riep dat we nog grootschaliger moesten worden. De productie en export van melk moesten we verhogen, vooral naar China, en nu is predikt hij totaal het tegenovergestelde. Wiens brood met eet, diens woord men spreekt!

De Natura 2000 gebieden hebben we zelf aangewezen. Deskundigen zeiden destijds al: dit gaat problemen opleveren. Door die wetgeving mag er straks niks meer. Ze hebben hele kleine postzegeltjes aangewezen, van een paar hectare groot. Het is bekend dat de stikstofbelasting op kleine gebieden veel groter is dan op grote gebieden. Alle grond daarom heen gaat dan op slot. Over die kleine gebieden zeggen wij: het kan niet, en het mag niet.

Nederland heeft zich klem gezet met Natura 2000, dat vind ik nog het ergste. We hebben nu met die 162 gebieden te maken, maar er komen nog steeds nieuwe Natura 2000-gebieden bij. Nu weer in Friesland. Daar is een nieuw Natura 2000-gebied. Van dat gebied is bekend dat het stikstofgevoelige natuur is. Dan ga je dus willens en wetens dat gebied aanwijzen, terwijl je weet dat alle gebieden daaromheen op slot gaan. Schiet mij maar lek.

Ik denk dat er heel snel landelijke verkiezingen komen en dat het kabinet gaat vallen over asiel en stikstof.

Wat de asielzoekers betreft: ik vind het onzin om te zeggen dat Nederland 1 groot asielzoekerscentrum is. Maar mensen maken zich wel zorgen. Neem een dorp als Albergen, dat gehucht bij Tubbergen. In eerste instantie zouden er tijdelijk 300 asielzoekers in dat hotel komen, dat is de helft geworden. De bewoners van Albergen werden er compleet door overvallen, ze moeten het maar lekker zelf uitzoeken. Kijk naar Ter Apel, het AZC in Budel, de boot in Velsen. Ik snap heel goed dat mensen geen veiligelanders willen.

In cijfers nemen grote steden aanzienlijk minder asielzoekers op dan in de regio. Nu is er ook nog een lobby gaande van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Die willen een spreidingswet, met het verplicht opnemen van asielzoekers, en lobbyen nu dat die verplichte opname niet op basis van het aantal inwoners gaat, maar op basis van oppervlakte. Te zot voor woorden. Neem de gemeente Voorst in Gelderland: een van de grootste gemeenten van Nederland, maar er wonen relatief weinig mensen. Dit moeten we tegenhouden, heb ik tijdens een debat geroepen. Iedereen denkt: die halve man en een paardenkop in de gemeente Vorst hebben geen last van veiligelanders, maar men vergeet dat daar ook gewoon gezinnen wonen die willen dat hun dochters alleen over straat kunnen fietsen. In de regio’s zijn mensen niet tegen opvang van vluchtelingen. Sterker nog, bij de kleinschalige AZC’ s waar weinig mensen worden opgevangen, is het draagvlak juist heel groot. Dorpelingen doen vrijwilligerswerk, helpen met taalcursussen. Maar het schrikbeeld is 300, 500 of 800 asielzoekers die in een klein dorp worden geplaatst. Als je dat benoemt, ben je meteen een racist en een fascist. Terwijl ik het enkel heb over handhaven en aanpakken. Ik ben al regelmatig geframed als extreem-rechts, als een echte bruinhemd. Wij bepalen alles op inhoud, ik kan net zo goed iets doen met JA21 als met de SP. Dat ligt puur aan het thema. Neem nou de Nederlandse vlag op de kop, mensen hebben geen idee wat dat betekent. Al in de middeleeuwen betekende dat in de scheepvaart dat een schip in nood is. Dan hangt de bemanning de vlag op de kop, alle zeemannen wisten dat. Zelfs koning Willem-Alexander heeft gezegd dat hij dat een mooie traditie vindt. Kan je nagaan."