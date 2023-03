Heerlijk dit, er wordt niet geformeerd behalve in het provinciebestuur en daar maakt men geen wetten maar voert ze uit

De huidige coalitie zal, zoals men al jaren doet, een meerderheid in de EK zoeken per geval

Dat kan over rechts maar met GL/PvdA/Volt ook over links

Tactisch ligt over links voor de hand want dan kan men over 2 jaar roepen dat een stem op BBB niets opgeleverd heeft en kan de boze boer/burger op zoek naar het volgende clubje rattenvangers

Geen prettig vooruitzicht maar politiek is nu eenmaal een vies spelletje