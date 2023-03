Hier geen TV, en al helemaal geen Nederlandse.

Ik luisterde vanavond wat naar Cristopher Cross, het continue tokkelen tijdens "Sailing" vind ik prachtig.

"Think of Laura" waarvan ik altijd dacht dat 't om ex-vriendin ging, tot hij zingt: "Taken away so young".

Het schijnt om Laura Coffin Carter te gaan, een 18-jarige studente uit Granville, Ohio. Ze kwam in 1982 om het leven door een verdwaalde kogel van een drugsconflict een "block waway". www.songfacts.com/facts/christopher-c...

Christopher ging in die tijd uit met de beste vriendin van Laura.

Die informatie brengt zo'n nummer voor mij toch op een ander niveau.

youtu.be/Y0UXsl_5fdA