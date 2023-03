Daar zit ze hoor, in een trekker, op weg naar Den Haag. Je hoeft écht niet de hardste boer op het land te zijn om iets te kunnen of mogen vinden van die boerenslachtpartij - dat doen we zelf namelijk ook, en we vinden er ook wel wat van hoe een complete beroepsgroep door bestuurlijke chaos en Europees overtoepen met allesverwoestend resultaat van het kluitje in het riet wordt gestuurd. Maar deze Eva Vlaardingerbroek is wel echt het potsierlijkste product van de protesten, met haar naaldhakjes en haar beláchelijke sjaaltje. Deze in Amsterdam geboren comédienne heeft in 1998 voor het laatst een boerderij gezien, en ze was heel goed in Farming Simulator 22. Plots is ze een zelfverklaarde boerenmartelaar, een door AI gefabriceerde postergirl van de tuckercarlsonisering van de boerenprotesten, als een zwaluw van Minerva veilig in het nest van de trekker van boer Rutger. En waarom? Alleen maar voor eigen gewin, natuurlijk. Voor de volgertjes, zodat ze later kan roepen dat ze zo'n invloedrijke peer was, én omdat eigenlijk al het beleid (álles) gewoon kut is. Het is een wandelend vat zuur. Forum, gele hesjes, antivaxxen, boeren, complotgekut, je kunt er uren over doorgaan, met als absoluut hoogtepunt dat kinderlijke geklier met die zonnebrand; het is echt te debiel voor woorden. Echt het enige pluspunt aan Eva Vlaardingerbroek is dat ze een minder idiote variant van Raisa Blommestijn is, want die is gewoon regelrecht kwaadaardig.

Maar natuuuuurlijk