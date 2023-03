Het onderbelichte Oekraïense gebrek aan training, uitrusting en inlichtingen

Dit krijg je dus als een sentimenteel volk (Russen) schrijvers produceert (Brodsky) die literatuur (Pushkin) veel te serieus nemen. Een Slavisch slachthuis, systematische broedermoord in de eerloze hel van een loopgraafoorlog met drones. De totaal ongetrainde en amper bewapende staat van Russische dienstplichtigen is al vanaf de eerste mobilisatiedagen duidelijk. En daarom dus eerst even aandacht voor die opstapelende berichten over Oekraïense soldaten die in dezelfde ongetrainde, amper bewapende staat naar Bakhmut gestuurd worden.

Bovenstaand een getuigenis door een Oekraïense soldaat te Bakhmut een aantal weken terug, die naderhand vreest dat hij teveel heeft gezegd en vervolgd kan worden: "They say the Russian hunt us like bunnies. (...) They bring guys who have been in Kharkiv for three days, fired two rounds. And then send them to Bakhmut, to an assault unit. What the f*ck is an assault unit? How can you train an assault rifleman in three days?"

En dan natuurlijk de inmiddels zeer gebruikelijke Russische treurnis onderstaand. Deze specifieke eenheid heeft een gemiddelde leeftijd van 40, is volledig ongetraind, heeft amper uitrusting, munitie of inlichtingen en moet onder die omstandigheden dorpen aanvallen. De onderstaande groep is alles wat er van de compagnie over is.

De welbekende Russische toestanden