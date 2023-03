'it's not that we don't get it, but when you get it, then what?'

Mensen kunnen nu Rutte als doelwit kiezen om lekker op te mopperen vanaf de huiskamerbank.

Maar het is veel zinvoller om te kijken waarmee je Rutte gaat vervangen.

Het gaat niet om het poppetje, maar om wat het poppetje doet.

En bij wie moeten we dan zijn.

En wat gaat die precies anders doen.

Als daar geen concreet antwoord op komt, kiezen mensen gewoon weer VVD.