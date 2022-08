:

De LPF was een drama. Ook al was hij niet vermoord dan was het nog steeds een drama geworden. Om mijn moeder te quoten: "Probleem met Fortuyn is dat hij op een veilige afstand alles kan zeggen maar daadwerkelijk besturen, of volksvertegenwoordiger is hele andere koek. Denk niet dat hij het kan maar laat hem het maar bewijzen"

Ze had gelijk. Van de zijlijn roepen is makkelijk. Besturen, Kamerlid zijn. Dan moet je de dossiers lezen, precies weten hoe of wat en zelfs als je dat allemaal doet maak je nog steeds fouten.