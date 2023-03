Weet je dat tijdens een reguliere griepgolf het verplegend personeel gewoon door moet werken, ziek of herstellend, en dat dat al jaren staande praktijk is?

Dat als je je toch ziek meldt, je toch gebeld wordt om de gaten in het rooster in te vullen?

Dat dat geen probleem is als het virus influenza heet?

Oud en gebrekkig blaast ook vaak de laatste adem uit door influenza.

Maar dat las je nooit in de krant.

We gaan weer naar het oude normaal, of je dat leuk vindt of niet.