Het gaat niet om stikstof, het gaat niet om de natuur, het gaat niet om bloemetjes, bijen, grutto's. Het gaat om land. Het gaat om land dat niet in bezit is van Projectontwikkelaar Den Haag. Het gaat om land van boeren en particulieren, het gaat om Uw Eigen Erf. Deze You Will Own Nothing-ideologie, die uiteindelijk moet leiden tot "15 Minuten Steden" in de D66-utopie Berlijn aan de Rijn wordt nu wel heel duidelijk met deze arrogante "provinciepuzzel" bij de NPO (=D66) waar u op uw boomloze flatwoning op vierhoog in de Magere Mannetjes Randstad de regio Gelderland eventjes mag gaan herinrichten. WELKE KEUZES MAAK JIJ? Pikken we dat, Gelre? Neen. Get off my lawn...