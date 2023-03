Hier zijn we weer eens silent and learning want hier geloven we vrouwen (als het klopt wat ze zeggen)

We citeren uit respect voor vrouwen zonder enige duiding vrouwenglossy NOS.nl:



"Hoewel het aantal vrouwen in de politiek nog nooit zo hoog is geweest, denken experts dat er nooit zo veel vrouwelijke politici zullen zijn als mannelijke. Een van de oorzaken: vrouwenhaat, oftewel misogynie. (...)

"Als we niet oppassen, stagneert het aantal vrouwen in de politiek of neemt het zelfs af", zegt Liza Mügge, hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. "Gendergelijkheid is nog nooit zo groot geweest als nu, maar je ziet dat de weerstand tegen vrouwen in de politiek ook toeneemt. (...) Misogynie kan voor jonge politici een reden zijn om uit te stromen en voor aspirant-politici om er niet eens aan te beginnen. Dat is desastreus voor de democratie. Zo houd je vrouwen uit de politiek. Als we dit vrouwonvriendelijke klimaat niet aanpakken, vrees ik dat het percentage vrouwen in de politiek niet veel meer zal groeien."



(...) Ook Devika Partiman ziet dat. Zij is directeur van Stem op een Vrouw, een platform dat zich inzet voor meer vrouwen in de politiek. "We horen dat continu, en dan met name van jonge vrouwen. Het is doorlopend een thema bij ons."

(...) Mügge hoopt dat meer mensen zich gaan uitspreken tegen vrouwenhaat. "Kijk naar Sigrid Kaag en Sylvana Simons, zij maken het bespreekbaar."



Kortom, mocht u vandaag een vrouw tegenkomen, zeg haar dan dat de politiek - nee, het land - haar nodig heeft. Dat misogynie in de politiek een verschrikkelijk probleem is, staatsondermijnend zelfs, en dat u tegen alle vormen van seksisme bent, maar vooral in de politiek.

Archiefbeeld: een vrouw in de politiek