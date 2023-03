"Tanks of this model received a new 1PN96MT-02 thermal sight instead of the old optics however even ERA wasn't installed."

Ja, dat betekent dus voor de leken onder ons dat de simpelste anti-tankwapens dwars door zo'n ding heen schieten. Het verrast niemand want in principe kan Rusland enkel nog maar spul produceren wat ze in de jaren 60 en 70 konden produceren wegens chronisch gebrek aan high-tech.

Maar toch de "1-ya gvardeyskaya tankovaya Krasnoznamonnaya armiya", de beschermers van Moskou met T-62 tanks in het veld sturen is met deze minimale upgrade al droevig maar zonder ERA? Die overleven niets. Zelfs een Schützenpanzer Marder schiet met een 20mm autokanon zo'n ding aan gort.