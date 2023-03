Dat de pvda geel krijgt is wel jammer nu ze samengaan met de communisten van groenlinksch. Die rooie gaten haal je er zo uit. De 'grote' steden. Wat de gemeente Noord-Beveland heeft met GL is mij een raadsel. Verder the 'useual' GL vlekjes als Amsterdam & Diemen & Weesp, Haarlem, Leiden, Utrecht & Bunnik, verder het 'Havanna' aan de Waal, genaamd Nijmegen. Aan de Rijn ligt Arnhem. Linksch daarvan (hoe toepasselijk) heb je Wageningen (studenten ehh). Dan naar het noorden. Nog 2 GL steden als Zwollywood a.d. IJssel en 'Grunn' zoals ze zelf zeggen. Het zit al in beetje in de naam: Groningen (studenten & bakefietsen ehh). Dan is er zowaar nog ruimte voor de PvdA. In Leeuwarden, of all places. Voor D66 is Delft het nog enige 'bolwerk' (hoe bestaat het). Dat is wel zo'n beetje de kaart zoals hierboven is weergeven. Snap ook al hekmaal niet waarom van westen & zuiden van de Zuiderzee nog zoveel sympathie bestaat voor een partij als de VVD van onze grote leider Rutte. Zo zie je maar landgenoten, wij houden nog wel van pijn en vinden het nog lekker ook. Veel praatjes vullen geen gaatjes.