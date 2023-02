"KLM chief confirms cheap flights are a thing of the past". Nu was KLM nooit "goedkoop" te noemen, maar OK. De boodschap is : "de prijzen gaan niet meer omlaag, get used to it". Hrm, waar hoorde ik dat laatst ook alweer eerder ? O ja, ministers die bij voorbaat alvast gingen verklaren dat de energieprijzen niet meer omlaag zouden gaan, ook al is de hoge gasprijs (waarmee de prijsstijgingen aanvankelijk werden gerechtvaardigd) alweer aardig gedaald op de wer0ld markt. (Vrije markt ? My ass) En dan hadden we laatst ook weer 1 of andere rabobankbobojuffrouw professor in de weetnietkunde die riep dat we ons moeten voorbereiden op NOG hogere voedselprijzen. Ik krijg daar een beetje een Deja-Vu gevoel van. Of liever gezegd een Deja-SCREW moment eigenlijk ! Want (over 'ass' gesproken) wat er hier aan de hand is, is dat wij achteloze burgerTs keihard in onze opgezwollen kaneelringetjes worden geprakt zonder lube. Dik gesandwiched door het tagteam bedrijfsleven en overheid. Deze prachtige metafoor gezegd hebbende : in deze context werd "the meat in the sandwich" (als je snapt wat ik bedoel) vroeger "the lucky Pierre" genoemd. Die kan je inmidd0ls beter the Unlucky Pierry noemen. Betalen zal je kudtburger ! Afkomen met die munten ! Geld inleveren !

