He ho onthullend stukje Ombudsmannerij van onze goede vriendin de Ombudsman van de NPO. De Op1-redactie (en BNNVARA) krijgen er vandaag flink van langs in een oordeel over de uitspraken van presentatrice Natasja Gibbs (zie boven), die naar aanleiding van een brief over misstanden in Iran opeens over het 'apartheidsregime' in Israël begon tegen Gert-Jan Segers (vzmh).

Eerder verdedigde BNNVARA die uitspraken al, maar wat blijkt nu? Het plotselinge opduiken van Israël in een gesprek over Iran was geen Pavloviaanse oprisping van mevrouw Gibbs zelf, maar EEN VAN TEVOREN BEDACHTE INTERVIEWSTRATEGIE. "Als dan in de middag het nieuwsbericht binnenkomt dat in Israël in 2022 een recordaantal doden is gevallen op de Westelijke Jordaanoever, besluit de redactie twee op zich losstaande nieuwsfeiten (open brief Iran – doden op de West Bank) aan elkaar te koppelen. De link met specifiek de staat Israël wordt in het gesprek aangebracht."

Sterker nog, zelfs over het beladen gebruik van de term 'Apartheidsregime' was van tevoren nagedacht. "Op basis van een aantal bronnen (de redactie noemt tegen de Ombudsman rapporten van diverse organisaties als Amnesty International, Human Rights Watch, het Israëlische informatiecentrum voor mensenrechten in de bezette gebieden B’Tselem, de Verenigde Naties) wordt de term ‘apartheidsregime’ gekoppeld aan de staat Israël. Die bronnen en de afweging waarom deze bewoordingen worden gebruikt, meldt de presentator die avond niet in het gesprek." Verschillige journalistiek hoor.

Conclusie