Hij heeft het met een hele grote mond over "God's werk". Dat vind ik nogal wat, zeker als je er blijk van hebt gegeven een grote huichelaar te zijn. Nee, Gert-Jan, God's wegen zijn ondoorgrondelijk, en door te stellen dat je al die jaren bezig bent geweest God's werk ten uitvoer te brengen laat je zien dat je in de grond der zaak een enorme ijdeltuit bent en graag goede sier wilt maken. Zie je al 's morgens voor de spiegel staan, zelfgenoegzaam je das strikkend en je maatpak recht trekkend: "O, wat past me dat toch mooi, wat ben ik toch een prachtig werktuig in de Handen van de Schepper!"

Ga wat anders doen, Gert-Jan. Iets met liefdadigheid of zo, en dan niet al te veel met de Bijbel in de hand. En misschien word je dan een nóg beter mens dan je al was. God's wegen zijn ondoorgrondelijk.

En die Mirjam Bikker, oei, die kennen we nog van die bikinifoto die niet mocht.

www.geenstijl.nl/48311/is_verboden_he...

Had GS daar toen geen fotofuck over uitgeroepen, over die bikini-rel?