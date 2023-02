Oh nee, het enige media-platform dat we volgens Linda de Mol nog kunnen vertrouwen blijkt achter de schermen ook een giftige slangenkuil te zijn. Voormalig LINDA-hoofdredactrice Jildou van der Bijl verlaat binnenkort dit zinkende schip, maar niet zonder eerst nog wat vuile was overboord te gooien. "Als je dan denkt: we zijn zo succesvol omdat iedereen zo hard werkt en we altijd voor die tien gaan en het is nooit goed genoeg, dat kan ook een hele ongezonde bedrijfscultuur opleveren. En dat was bij ons zo." Blijkt dat het blaadje dat grof geld verdient aan het seksueel grensoverschrijdende gedrag van Jagende Jeroen een soort papieren DWDD te zijn, waar werknemers uiteindelijk pas in trainingen leerden dat ze ook een keertje nee mochten zeggen. De vrouwelijke Playboy (naakte BN'ers rond matige interviews) was zo druk met andere media de maat nemen en overige Linda's kapot terroriseren dat ze vergaten naar het eigen personeel om te kijken. En dat is best pijnlijk voor een magazine dat zo graag over burn-outs schrijft. Ach, echt verrassend is het niet voor een tijdschrift waar het genereren van aandacht altijd voorrang krijgt ten opzichte van de mentale gezondheid.