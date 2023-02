[DRAMATIC MUSICAL STINGER] De enige sport die er toe doet omdat het geen sport is maar een ruimtevaartprogramma voor Duracell-egootjes met een muur vol ingenieurstitels en/of miljoenen op de bank, neemt deze week eindelijk weer zijn plek in op het race-grid van de planetaire matrix op Sol-3. Drive to Survive seizoen 5 dropte afgelopen weekend op Netflix en was weer een feest van fake news, selectief knipwerk en het gevoel dat driekwart van seizoen 2022 op Silverstone werd verreden maar dankzij een gezonde overdosis Guenther Steiner mocht dat de voorpret niet drukken. De echte pret begint vrijdag in Bahrein, niet echt een plek die je normaal gesproken met 'pret' associeert maar dat geldt tegenwoordig voor de halve racekalender, die door schimmige oliestaatjes, langs puissant rijke woestijnvolken en via betonnen parkings van Amerikaanse sportkathedralen over de totalitaire promenades van autoritaire regimes slingert. Maar hee, het circuit van Sotchi is tenminste netjes uit het programma weggejorist dus #WeRaceAsOne en alles is pais & vree in de paddock.

Vergeet de politiek, vrijdagmorgen sjezen de twintig snelste racewagens van de planeet over Sakhir en wie het beter weet kan zich weer aanmelden voor de Stijlloze F1 Fantasy League. Voorkennis opdoen met een vooruitblik per team, na de lees verder.

Aston Martin

Dark Horse. Hij bedoelt Dark Horse

Force India Aston Martin, met wereldkampioen Seb Vettel Fernando Alonso, was dé hype van het afgelopen testweekend dus daarom bovenaan dit lijstje. IJskonijn Alonso kon de topteams bijhouden en had ook nog tijd om te sneren naar de concurrentie en vorige werkgevers. Maar hoe snel die AMR23 ook lijkt, de tweede wagen van Lawrence Stroll wordt nog steeds bestuurd door in een stoeltje gekocht zoontje Lance Stroll, de erfopvolger van Nicholas Latifi (vzmh). Vitch Tits kan niet eens op een fiets blijven zitten dus mist mogelijk meteen de eerste race.

Red Bull Racing

Max was iedere testdag de snelste behalve die ene keer dat Checo sneller was. En als een van die twee tijdens het ragequitten van een racegame uit de sim kukelt, hebben ze Big Ric Energy op de reservebank en die kan heus nog wel een beetje sturen, zolang je 'm niet in een McShitbox zet. Het zag er goed uit bij de stierenvechters tijdens hun testrondjes maar na Abu Dhabi 2021 en de Costcappen Catering Saga van 2022 is het doelwit op de rug van Red Bulls groter dan ooit. No pressure...

Scuderia Ferrari

Binotto is verbannen naar de eeuwige wijngaarden, een lookalike van Tony Soprano is de nieuwe Alfa Male bij de Scuderia maar tijdens het testweekend rookten hun racepaarden nog steeds te snel hun banden op en we weten nog niet of het ontslag van de vorige dompteur ook alle strategie-clowns uit het circus heeft gejaagd. Hardwerkende rallyzoon Sainz werd vorig jaar steeds beter gedurende het seizoen, natuurgetalenteerd prinsdomzoontje Leclerc ging steeds sipper kijken. Stel dat de SF-23 dit jaar geen vermogen hoeft in te leveren vanwege risico's op oververhitting, is de nieuwe uitdaging voor Fred Vasseur dan een interne tweestrijd tussen zijn coureurs, question?

Black Mercs Matter

In de burcht van Toto Wolffenstein probeert iedereen naar de camera te lachen maar de onderhuidse woede druipt nog steeds van de muren. De rijkste teambaas van de paddock moet dit seizoen echt een manier verzinnen om frustratie om te smelten naar snelheid want de W14 wilde in Bahrein de shitbox van 2022 nog niet doen vergeten. Gelukkig hebben ze bespaard op verf, zodat de auto niet alleen een paar gram lichter is maar ook weer in zwart carbon kan virtue signalen over grotere problemen in de wereld dan een auto die niet snel genoeg is om een wereldkampioen te dienen. En zien we bij Sir Lewis nou ook steeds meer scheurtjes in zijn motivatie verschijnen of is dat inmiddels gewoon zijn standaardhouding geworden. Het is aan George Russell om ons dat te tonen.

HAAS

Conclusie: Middenveldpotentie maar niet zonder met deuren te smijten, begeleid door voice-overs van Guenther. "I mean, fok man, come on, fok, we look like a bunch of wankers!"

McLaren

Net als Alonso was Oscar Piastri zo verstandig om de vreetschuur renstal van Otmar Szsdzfzafszsnauer te verlaten maar of het nou zo slim was om in een McLaren te gaan zitten? De papaya's leken traag in Bahrein vanwege een gebrek aan downforce en soms lijkt het alsof je Lando Norris ziet zoeken naar een nooduitgang. Pedigree alleen is niet genoeg in een pitstraat vol raspiloten.

[Sad Leclerc Vibe Intensifies]

BWT Alpine

De tamelijk onbetrouwbare auto van 2022 zag er ook in het nieuwe 2023-jasje nog niet heel zelfverzekerd uit tijdens het testweekend. En wat gebeurt er als Pierre Gasly in zijn eerste jaar beter presteert dan streekgenoot en aartsvijand Ocon, de minst geliefde chauffeur van de grid? De nieuwkomer in het team oogde sneller dan de oudgediende. Maar eerst eens zien of die A523 het überhaupt volhoudt.

AlphaTauri

Winkeldochter Gasly toch eindelijk vertrokken, Nyck de Vries debuteert en nu is de explosieve rijstraket Yuki Tsunoda ineens de Senior Driver bij het quasitaliaanse kledingmerk AlphaTauri. De zakjapanner moet z'n volwassenheid dus héél snel naar level 9000 opschroeven dit seizoen, anders heeft De Vries volgend jaar een nieuwe collega. Want de tweede Nederlander op de grid heeft de afgelopen jaren meer verschillende F1-wagens uitgeprobeerd dan wie dan ook, is al wat ouder (28) dus volwassener, stond maandenlang als stagiair naast Toto Wolff in de Mercedesgarage en heeft zijn stoeltje in de AT04 te danken aan de appendix van Alex Albon. Als dat geen verwachtingen wekt...

Alfa Romeo

Strakke bolides voor dit seizoen. Twee nieuwe teambazen die net iets teveel op elkaar lijken. De extreem gedreven GI Zhou reed razendsnelle testrondjes. Valtteri Bottas heeft de grote boze Wolff voorgoed uit zijn aura gecleansed en zijn innerlijke Maaskantje omarmd, met dat Schultenbrau-matje in z'n nek en die softerotische snor op de bovenlip. Nu nog snelheid uit die Ferrari-motor peuren zonder 'm te smelten. Zou zomaar kunnen lukken dit jaar.

Williams Racing

Volgens Alexander Albon gaat het allemaal een stuk beter dan vorig jaar bij wat ooit een topteam was. Maar Albon is een aardige gozer en een vlotte stuurman, het is geen winnaar-ten-koste-van-alles want dan had ie nog wel in een Red Bull gezeten. Debutant Logan Sargeant heeft zijn naam mee, maar veel meer weten we eigenlijk nog niet over 'm want zo goed volgen we de F3, F4 en Formule Renault niet. Vierde worden in de F2 is ook niet echt opvallend. Maar hee, laten we opgewekt eindigen: Latifi is pleite, bij Williams kan alles alleen maar meevallen dit seizoen.

GS BRAND SAFETY CAR

Zoals gezegd: beter weten = aanmelden voor de Stijlloze F1 Fantasy League.