Met het geld voor het aardgas uit Groningen hebben we in Nederland jarenlang allemaal ontzettend leuke dingen (o.a. CBS naar Limburg verhuizen, Franc Weerwind 5000 kilometer aan privéritjes laten maken, en Zeesluis IJmuiden bij IJmuiden) gedaan, maar toen bleek dat dat voor reuze vervelende aardbevingen zorgde, gebeurde er... Niks. Daarna gebeurde er nog niks, toen niks, toen bleven we boren, daarna gingen we door met boren, vervolgens werd en nog geboord en uiteindelijk ging de gaskraan (bijna) dicht en kwam er een parlementaire enquêtecommissie. Die gaat nu iets vertellen en wij verwachten weinig schokkende dingen. Het was gas gas gas, boren boren boren en geld geld geld, terwijl veiligheid veiligheid veiligheid, Groningers Groningers Groningers en trillen trillen trillen trillen er niet toe deden. Gelukkig hebben we de foto's nog.

CONCLUSIE: Belangen Groningers structureel genegeerd, complete rapport "Groningers boven gas" DAARRR