Toch interessante wijsheid die u hier naar voren brengt. Wist niet dat we zoveel boerderijen hadden hier en zeker niet dat ze zo oud zouden zijn. Vrijwel elk gebouw hier in de buurt heeft scheuren. Of het nu nieuwbouw is, of 100'en jaren oud. Toch wel fijn om het dan te bestempelen als 'oud spul wat eigenlijk al vervangen had moeten worden'.

Niet alleen de scheuren in de huizen is een probleem hier.

Na de laatste beving van vorige week is immers maar een tiental woningen tot acuut onveilig bestempeld.

Ook de onverschilligheid vanuit de rest van NL, die het bestempelt als "bevinkjes" of "shit happens" en "verhuis dan" doet niet echt recht aan de situatie hier.

Er is namelijk geen opkoopregeling, geen actieve versterkingsoperatie en de schadeafhandeling is pas net weer administratief weer opgestart na 18 maanden compleet stil te hebben gelegen.

Kijk je dan naar de voorgestelde versterkingsoperaties, dan hebben we het soms over een paar H-profielen van 600 - 800 mm die dan als boekensteun aan weerszijde van de woning geplaatst worden. Of een paar stalen balken in je kamer. (of zoals bij ons diagonaal door je voordeur)

Eigenlijk zouden de Groningers de echte diepe scheuren eens aan moeten wijzen, dan staan we allemaal met de wijsvinger op het voorhoofd te tikken, want daar zitten inmiddels de diepste scheuren.

Het enige wat de overheid probeert te doen is al jarenlang alles te bagatelliseren en miljarden uitgeven om niets te hoeven uitgeven.

Valt me nog mee dat ik in de reaguursels hier geen opmerkingen heb gezien die al veel vaker geuit zijn: "Door een paar zeurende Groningers moet ik straks 20k in mijn woning verspijkeren voor een warmtepomp"

Dat is wat er nu gebeurt hier in NL. De overheid speelt de burgers tegen elkaar uit en hoopt op die manier dat men vergeet kwaad te worden op de wanprestaties van dezelfde overheid.

Deze site doet z'n naam weer eer aan met dit vingerwijzende artikel, zonder ook maar 1 moment te bedenken wat er echt speelt.