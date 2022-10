Typisch dat we geen enquêtecommissie instellen over de verkwanseling van aardgasbaten en wel over de uiteindelijke schade aan de huizen van een relatief kleine groep. Want het gemis van een SWF heeft heel wat meer mensen negatief geraakt dan de aardbevingen. Alleen zijn die effecten meer diffuus en niet zo duidelijk te zien als scheuren in een huis. En de pleziertjes die men heeft gehad aan die verkwanseling middels eenmalige consumpties is natuurlijk minder te richten op enkele verantwoordelijken maar betreft een heel land.

Het is alsof we nu in een fase zijn gekomen waar de neveneffecten van strategische beslissingen stuk voor stuk de revue passeren en moeten worden afgekocht. We houden echter niet die beslissingen tegen het licht maar richten ons enkel op de neveneffecten in een laat stadium. Want spilziekte is oké en voor de kater moeten enkele zondebokken boeten.