Emotioneel bent u natuurlijk compleet in de war door The Sideboob Kitchen maar dat maakt helemaal niet uit, want nu kunt u gewoon met de vork in de broek en het bord op schoot kijken naar voetbal. PSV dat met die elf dravers volstrekt kansloos is tegen Sevilla (want ginder 3-0 verloren) en Ajax ook een soort van kansloos in Berlijn. De laatste keer dat we het zo lastig hadden tegen Duitsers was in mei 1940, maar jaren later veegde Ronald Koeman zijn reet af met het shirt van Olaf Thon en toen hadden we de burenstrijd definitief en juridisch bindend gewonnen. U dacht misschien dat 1. FC Union Berlin een ploeg is met goede spelers? Nee natuurlijk niet, maar dat is Ajax ook niet. Hup Holland hup, allemaal voor de coëfficiënten! LIVESTREAM NA DE KLIK

