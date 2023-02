Keurig DamesTopic. Wat als je geen zin hebt om te werken, maar toch de schoorsteen wilt laten roken? Dan kun je natuurlijk met je tieten naar OnlyFans (om een half jaar later in de hardcore prono te zitten). Maar je kunt ook naar het wereldwijde YouTube om daar met je harries te zwaaien. Nu gaat dat gewapper met kwarktassen ook maar vervelen, dus kun je demense maar beter iets leren. Koken bijvoorbeeld. Sideboob Kitchen is nu een maand actief, en heeft nog maar (of al) 1000 abonnees. Dan doet Street Food Mevrouw hieronder het al wat beter met 28K abo's, en dan is er nog Luba uit Oekraïne, die heeft er al 85.000! Tot zover GeenStijl Culinair en de groetjes aan uw YouTube-algoritme. Smakelijk!

Nu we het toch over breasts hebben... Chicken Breasts!

Over kip gesproken. Luba uit Oekraïne kan er ook wat van

Nog makkelijker geld verdienen op YT: YOGA! (en je hoeft niet af te wassen)