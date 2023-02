Het is weliswaar alweer 20 jaar geleden ofzo, maar een kennis van me werkte toen als beveiligster op Schiphol. Dan waren er bepaalde vluchten naar bepaalde landen, niet geheel ontoevallig landen van herkomst van de meeste reizigerTs, en dat was bijna altijd raak. Sommige van die biculturele dames op leeftijd, type dat je normaliter heen en weer wiebelend ziet sjokken terwijl ze 2 grote ALDI / ACTION tassen torsen die hadden dan van die 6 rokken over elkaar aan, en die waren helemaal dichtgestikt met PAKKEN cash erin. Het ging soms letterlijk om tonnen. Daar was een export van cash gaande, echt onvoorstelbaar. Die beveiligster zei me "wij weten heus wel wat ze aan het doen zijn, en het mag gewoon niet, uitvoer van zoveel cash is verboden bij de wet, maar als je er zo'n passagier tussenuit pikt, komt een hele TROS familieleden zich er meteen mee bemoeien, allemaal razend en super aggressieve heethoofden, en dan krijgen wij van hogerhand opdracht om ze maar te laten gaan, anders escaleert het". In de VS gaat die hele familie mee de cel in, ZEKER bij bedreigingen van security personnel, maar Nederland is natuurlijk laf, slap, angstig. Dus laat maar, Die slappe hap policy kan inmiddels wel veranderd zijn (misschien ook niet), maar van het "ach, laat maar lopen" beleid is echt jaren sprake geweest. Zuig ik niet uit mijn duim cq. onderbuik, dit is gewoon wat een Schiphol beveiligster mij vertelde, zij moest die vrouwen fouilleren. Mannen mogen dat niet. (Ook lastiger tegenwoordig met al dat gender gedoe).