: Dat is wat ik uit onderstaand citaat begrijp. Er schijnen wel minder vliegbewegingen zijn geweest.

"In de studie vergelijkt het RIVM de ervaren hinder in 2002 en in 2020. Dankzij de corona-pandemie telde Schiphol in dat laatste jaar aanmerkelijk minder vliegbewegingen (401.000 versus 227.000). En toch was de ervaren overlast in 2020 omvangrijker."



Een in dat artikeltje gegeven verklaring is bv dat in 2020 meer mensen thuiswerkten en meer van dat lawaai merkten.